Mancano gli ultimi ritocchi, ma anche se in extremis sono arrivati gli alberi di Natale che il Comune di Cagliari aveva promesso per piazza Garibaldi e piazza Italia, a Pirri.

Oggi è stata effettuata l’installazione delle decorazioni per le quali gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive si erano organizzati per tempo: il bando, per un valore di 50mila euro, era stato emanato nella prima metà di novembre. Tra le proposte arrivate dalle ditte specializzate nel settore, una era uscita vincente: «Ma poi ha rinunciato», aveva spiegato l’assessore Alessandro Sorgia, «confidiamo in un veloce intervento della seconda classificata».

Il tempo ha continuato a scorrere inesorabile e di alberi in piazza non c’era nessuna traccia. Fino a oggi: sono comparsi.

«Non si poteva lasciare la città di Cagliari senza i tradizionali alberi di Natale in piazza Garibaldi e in piazza Italia», dice oggi soddisfatto Sorgia. «Abbiamo dovuto superare degli ostacoli di carattere tecnico», aggiunge, «ma ora possiamo affermare con grande piacere che l'atmosfera natalizia che si sta respirando con le luminarie e con l'imponente animazione che sta attraversando le vie dello shopping finalmente si è completata con il più importante simbolo, quale l'albero di Natale, che sono sicuro sarà apprezzato dai cittadini e dai tanti frequentatori che scatteranno tante foto e tanti selfie ricordo».

