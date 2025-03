Sit-in, sotto i portici del Consiglio regionale a Cagliari, dei militanti dell’associazione Nonucle contro lo stoccaggio di scorie nucleari in Sardegna.

I comitati della Rete di Pratobello, il Presidio del popolo sardo e alcuni movimenti indipendentisti sono preoccupati per i progetti del Governo di creare un deposito unico per lo smaltimento delle scorie.

I movimenti in protesta hanno gridato: «Non vogliamo le scorie in Sardegna». E, subito dopo, hanno ammonito: «I sardi hanno detto no anche alle urne, non permetteranno che il loro territorio sia compromesso per sempre».



