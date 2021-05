Stamattina a Cagliari, la sinistra di opposizione (Partito Comunista Italiano - Partito Comunista dei Lavoratori - Rifondazione Comunista) ha organizzato, sotto il Palazzo della Regione in via Roma, un sit in per protestare "contro il sistema sanitario, fondato sul profitto e sul mercato, che ha prevalso sulla vita delle persone", comunicano le tre sigle."Il Governo Draghi rappresenta le classi dominanti - recita la nota - e non intende cambiare nulla di tutto questo".

La sinistra di opposizione sull'argomento propone "di finanziare il sistema sanitario nazionale attraverso una patrimoniale sulle grandi ricchezze e di riportare il sistema sanitario stesso in capo alla Stato, adottando un riequilibrio tra strutture ospedaliere e territoriali". I tre partiti comunisti inoltre propongono "di fermare immediatamente il sistema dei ticket ed ogni forma di partecipazione alla spesa sulla salute dei cittadini". Nel corso del sit in sono stati divulgati volantini e materiale informativo. La sinistra di opposizione in questa giornata sta organizzando manifestazioni analoghe il tutta Italia, nel rispetto delle norme anti Covid".

