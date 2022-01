In sit-in davanti alla sede del comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco a Cagliari per dire no al progetto della Snam per una gasiera a Portoscuso. Questa mattina Donne Ambiente Sardegna, Sardegna Pulita, con una delegazione dei Verdi e dell'Usb, hanno partecipato a un sit-in organizzato. In tarda mattinata hanno incontrato i vertici del comando regionale, consegnando una lettera esposto. Dopo la presentazione del progetto da parte della Snam, sarà infatti il Comando regionale a doversi esprimere sulla gasiera, valutandone la pericolosità.

"In altre realtà, come Livorno ad esempio, un impianto simile a quello che si vorrebbe ubicate a Portoscuso è stato installato a 22 chilometri dalla costa - dice Lidia Frailis, di Donne Ambiente Sardegna - non si può autorizzare un progetto del genere, nei pressi del centro abitato e a due passi dalle altre fabbriche. Non dimentichiamo inoltre che il Piano di Emergenza esterno è scaduto dal 2018".

No alla gasiera anche per Sardegna Pulita. "La comunità di Portoscuso così come i lavoratori non possono essere sottoposti ad un rischio di questo tipo - dice Angelo Cremone - anche a Portoscuso devono valere i principi fatti valere per progetti analoghi".

Sarà la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco a doversi esprimere sul rapporto preliminare di sicurezza trasmesso dalla Snam.

