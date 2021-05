Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Cagliari.

Per cause in fase di accertamento, due motorini guidati da due minori cagliaritani stavano percorrendo via Scano quando si sono scontrati all'incrocio con via Tuveri.

Entrambi sono finiti a terra.

Ad avere la peggio uno dei due, soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.

(Unioneonline/D)

