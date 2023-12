Piazzato in mezzo alla strada, stava bloccando il traffico tra via Roma e via Sassari, all’incrocio di fronte alla stazione dei treni di piazza Matteotti, a Cagliari: la serata di un giovane africano è finita in carcere a Uta.

Il movimentato episodio è avvenuto intono alle 16,30. Il ragazzo, chiaramente su di giri, si è fermato al centro della carreggiata, sulla quale a quell’ora transitavano numerosi veicoli. Inveiva contro gli automobilisti.

In poco tempo è stato raggiunto dagli agenti della polizia di Stato e da quelli della polizia locale. In due lo hanno invitato a farsi da parte. E lui ha prima sputato, per poi continuare con insulti e minacce. Gli agenti della Municipale hanno cercato di fermarlo, ma il giovane ha reagito con violenza: è stato necessario atterrarlo e poi ammanettarlo.

Trasportato in viale Buoncammino per l’identificazione – era senza documenti – ha continuato a scagliarsi contro chi lo circondava. Alla fine è stato deciso il trasferimento in cella. Domani dovrebbe essere celebrato i processo per direttissima.

