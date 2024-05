Momenti di paura a Cagliari, in via Bacu Abis, dove stasera si è aperta una profonda voragine nell’asfalto che ha risucchiato nel vuoto un tratto di strada. Tragedia sfiorata, visto che a pochi metri dal buco stavano passando una donna – con una bambina al seguito – che ha dato l’allarme.

«Sul posto sono intervenuti gli operi comunali - racconta l’ex consigliere comunale Marcello Polastri - ma è atteso una volta per tutte il rifacimento della piazza che poggia sul vuoto, perché i sottoservizi sono vecchi di mezzo secolo, non sono stati rimessi in sesto nonostante le lamentele, e non è la prima volta che simili accadimenti si manifestano negli ultimi mesi».

«La zona – continua Polastri – è infatti gravata da un problema atavico, con perdite idriche e fognarie su strada che, nonostante i solleciti dei cittadini, fanno il paio con la pavimentazione stradale zeppa di buche».

