Seguendo le prerogative in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Cagliari, tenutosi in Prefettura il 6 febbraio, la Polizia ha effettuato lo sgombero dell’immobile di via Abruzzi a Cagliari, sede della ex Scuola Alagon.

L’edificio, abbandonato da anni, era diventato da tempo luogo di ritrovo di persone senza fissa dimora. Già sgomberato nei mesi scorsi e murato, era stato poi nuovamente rioccupato arbitrariamente.

Nel corso delle attività in argomento, coordinate dalla Questura, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri, in ausilio alla Polizia Locale di Cagliari, sono state identificate complessivamente 7 persone (6 uomini e una donna), di cui due stranieri: uno di questi ultimi, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il CPR di Macomer, per l’avvio delle procedure di rimpatrio.

La ditta, incaricata dal Comune di Cagliari, sta procedendo a liberare l’immobile dalle masserizie presenti, per poi procedere alla messa in sicurezza dello stesso.

