Da tempo la molestava ma ieri ha deciso di entrare in azione. Un 45enne cagliaritano ha raggiunto l’abitazione della ex fidanzata, ha cominciato a citofonare insistentemente e, riuscito ad entrare nel condominio, ha sfondato a spallate la porta di casa della ragazza. Lei, per fuggire, è saltata già da una finestra del piano rialzato ma è stata raggiunta dall’uomo che l’ha afferrata con forza. Solo grazie a una vicina, che nel frattempo aveva avvisato i carabinieri, l’aggressore è stato bloccato e arrestato per atti persecutori e denunciato per danneggiamento. Sul posto sono intervenuti i militari di San Bartolomeo.

Il 45enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta.

