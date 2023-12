Un’iniziativa di solidarietà per la missione africana del sacerdote sardo Carlo Rotondo. Il Convitto nazionale in via Cesare Pintus a Cagliari domani, sabato 16 dicembre, organizza un evento per raccogliere fondi da destinare alla costruzione di una scuola nel villaggio di Pawaga, in Tanzania. In quel territorio don Carlo Rotondo svolge, da alcuni anni, la sua attività che non è solo religiosa ma anche sociale, culturale e sportiva (grande tifoso del Cagliari, ha contagiato la passione per la squadra rossoblu ai bambini africani).

Dalle 16.45 alle 18.30, nella sede del Convitto, sono previsti un concerto dei ragazzi del gruppo musicale della scuola e un tuffo nel passato con l’esibizione dei “Vittoriani itineranti” che indosseranno abiti d’epoca riconducibili al momento storico tra la metà dell’Ottocento e i primi anni del secolo breve.

Nel programma della serata anche balli, sempre in clima vittoriano, e degustazioni di dolci e prodotti tipici. Don Carlo Rotondo sarà presente, a distanza, in videoconferenza, per spiegare il valore della scuola che deve essere costruita a Pawaga. Tanti slanci, energie in movimento in quella terra d’Africa che ha bisogno di essere sostenuta.

© Riproduzione riservata