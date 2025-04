Un diverbio nato per futili motivi all’esterno di un pub si è trasformato in un tentato omicidio la notte scorsa a Cagliari. Un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito un uomo con l’auto e tentato la fuga.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino in via Mameli, una delle zone della movida cagliaritana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo, al culmine della lite scoppiata fuori da un locale notturno, avrebbe deliberatamente travolto un trentatreenne residente a Monserrato alla guida di una Ford Puma presa a noleggio. Dopo l’investimento, il giovane si è dato alla fuga, mentre la vittima è rimasta a terra gravemente ferita.

Alcuni testimoni presenti hanno descritto la scena come un gesto intenzionale e repentino. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha trasportato il ferito d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Scattate subito le ricerche dell’aggressore, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il giovane nel giro di poche ore grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia. Il diciannovenne è stato fermato e portato in caserma per gli accertamenti.

Gli inquirenti, sulla base delle testimonianze raccolte e delle prime prove acquisite, hanno delineato un solido quadro indiziario a suo carico. Per questo, è stato formalmente arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli della vicenda e verificare l’eventuale presenza di aggravanti.

(Unioneonline/Fr.Me.)

