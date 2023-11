Grave incidente questa sera a Cagliari, in via Sonnino.

Ad avere la peggio un rider in scooter, che procedendo con il mezzo a due ruote in direzione viale Diaz si è andato a scontrare con un’automobile che stava uscendo dal parcheggio del Comune.

Il fattorino, sbalzato dal mezzo, è stato portato in ospedale in codice rosso, più per dinamica che per effettiva gravità delle sue condizioni.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.

