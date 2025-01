Nuovo incidente in viale Marconi a Cagliari, all’altezza di Is Pontis Paris. Coinvolte due auto, una Volkswagen T-Roc e una Mini, che si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

All’interno delle vetture i conducenti, entrambi feriti: non sono gravi, per loro previsti comunque accertamenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e il personale del 118.

Il traffico è paralizzato in entrambe le direzioni: sia per chi proviene dalla strada arginale sia in direzione Cagliari per chi arriva dall’hinterland.

Si sono formate lunghissime code, che oltre a viale Marconi comprendono anche la stessa arginale di Terramaini (fino all’ingresso dall’Asse mediano) e – dal lato opposto – le strade che si immettono in viale Marconi attraverso la rotonda in prossimità della caserma dei vigili del fuoco.

