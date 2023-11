Forse è stato un sorpasso a causare l’incidente che si è verificato nel pomeriggio a Cagliari, all’incrocio tra via Is Maglias e via Montello.

Stando alle prime ricostruzioni una ragazza, in sella a uno scooter, avrebbe tentato di superare un’auto. Proprio in quel momento la macchina, però, ha svoltato verso sinistra per entrare in via Montello, colpendo la giovane.

Dopo l’impatto, la scooterista è finita contro un’altra auto che si trovava in sosta. Necessario l’intervento del 118, che ha soccorso la ragazza. Le sue condizioni non sono gravi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata