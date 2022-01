Grave incidente in serata a Cagliari: nello scontro tra un’auto e uno scooter, in piazza Michelangelo, un ragazzino ha riportato gravissime ferite ed è stato accompagnato d’urgenza al pronto soccorso del Brotzu. È subito finito in sala operatoria. La prognosi è riservata.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale.

Da una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe una precedenza non rispettata. Le condizioni del sedicenne sono apparse subito gravi ed è stato portato in ambulanza dal 118 al Brotzu con assegnato un codice rosso.

Sul posto anche i vigili del fuoco.

