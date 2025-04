Traffico in tilt sulla 195 racc, all’ingresso di Cagliari, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, attorno alle 10, si sono scontrate un’auto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il centauro, di circa 50 anni, rimasto ferito e portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi ma sarà sottoposto ai necessari accertamenti.

Lunghe code per l’ingresso nel capoluogo, con la presenza anche di tanti mezzi pesanti in fila. Sul posto un ambulanza del 118, la polizia locale e l’Anas.

Ridotta temporaneamente a una sola corsia la carreggiata in direzione Cagliari.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata