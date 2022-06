Grave, e ancora misterioso incidente, in mattinata a Cagliari: un 70enne su uno scooter ha riportato ferite serie a una gamba nello scontro con il guardrail centrale sul Ponte Vittorio, ma il ciclomotore è stato ritrovato centro metri più avanti nella rotatoria direzione Poetto.

L'ipotesi è che il ferito fosse il passeggero e che il conducente si sia allontanato dal luogo dello schianto. È accaduto verso le 10.

Il 70enne è stato recuperato dai vigili del fuoco: era nello spartitraffico centrale in mezzo a dei pezzi metallici. È stato poi accompagnato dal 118 in ospedale con assegnato un codice rosso per le gravi ferite soprattutto a una gamba.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.

Lo scooter, con evidenti danni, è poi finito contro un palo della cartellonistica stradale. La Municipale cerca il conducente.

Inevitabili i disagi al traffico con rallentamenti per chi è diretto verso il Poetto e Sant'Elia.

