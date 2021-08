È un 51enne di Quartu, Pierpaolo Cabras, che viveva a Quartucciu, la vittima dell’incidente avvenuto oggi sul lungomare Poetto a Cagliari.

L’uomo viaggiava su uno scooter Piaggio Beverly 500 che, per cause da chiarire, ha sbandato sulla via Lungo Saline. Superato lo spartitraffico centrale, ha invaso la corsia opposta terminando la corsa in una cunetta.

I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento del 118, dei carabinieri e della Polizia municipale.

Tutto si è rivelato inutile, Cabras è morto sul colpo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata