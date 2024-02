Avevano programmato il furto al supermercato, sabato scorso, al Superpan di via Calamattia, a Cagliari: lei il palo, lui a prelevare la merce. Tre pezzi di formaggio e quattro bottiglie d’olio (per un valore complessivo di 92 euro), nascosti dentro allo zaino con l’etichetta anti-taccheggio strappata. Poi la donna si è accorta della presenza della guardia giurata, che attendeva vicino alle casse aspettando che la coppia completasse il furto.

Ma è quando l’addetto alla sicurezza ferma i due che si scatena l’inferno: lei gli si scaglia contro, strappandogli l’orecchino. Lui tira fuori un coltello e cerca di colpire la guardia, che riesce a evitare il fendente ma non può evitare la fuga della coppia.

Poco dopo, però, arriva il fermo della Polizia, poco distante dal supermercato. Non l’ultimo, perché oggi per l’uomo è arrivato un nuovo fermo al Pan di via Sant’Alenixedda. I colleghi della guardia giurata di via Calamattia, infatti, lo hanno riconosciuto per allertare le forze dell’ordine, intervenute poco dopo. Non è chiaro se l’uomo ora sia o meno nuovamente a piede libero.

