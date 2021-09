È stato convalidato in mattinata l’arresto di un 38enne di Villacidro, disoccupato e senza fissa dimora, bloccato dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari. I militari, in via Roma, hanno notato un uomo che si allontanava dopo aver sottratto uno zaino dall’interno di un Fiat Freemont. Quando ha visto le divise, il ladruncolo ha abbandonato l’oggetto ma è stato comunque fermato. I carabinieri hanno così scoperto che la macchina da cui era sparito aveva il vetro dello sportello posteriore sinistro infranto.

Effettuati gli accertamenti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato osservato l’uomo che spaccava il finestrino ed estraeva lo zaino.

Immediato l’arresto per furto aggravato dall’effrazione.

Il giudice, al processo per direttissima, ha concesso i termini a difesa.

