Tentativo di furto nel quartiere Stampace a Cagliari, dove un giovane di 23 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver sottratto alcune confezioni di profumo da un’attività commerciale.

I fatti si sono svolti nel corso di un servizio di presidio del territorio da parte di una pattuglia. L’allarme è scattato quando una donna ha attirato l’attenzione degli agenti e ha raccontato di aver visto un individuo allontanarsi velocemente dopo aver nascosto nello zaino diversi profumi rubati dal negozio. Immediatamente sono scattate le ricerche nelle vie del quartiere e nelle zone limitrofe.

Il giovane è stato individuato poco dopo vicino alla stazione di piazza Matteotti. Alla vista degli agenti ha tentato di opporre resistenza, ma è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: nello zaino sono state trovate cinque confezioni di profumo, risultate poi essere quelle sottratte poco prima.

Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato accompagnato al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per il foto segnalamento, quindi trasferito al Comando della polizia locale per le procedure di rito. È stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

