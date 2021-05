E’ stato arrestato in flagranza di reato il 41enne di Carbonia che ieri ha rubato oltre 600 euro di capi di abbigliamento alla Rinascente di Cagliari. Per lui l’accusa di “rapina impropria”.

L’uomo, secondo le ricostruzioni, dopo aver a lungo gironzolato all'interno del centro commerciale, ha “scelto” alcuni vestiti e fatto saltare con una tenaglia i dispositivi antitaccheggio per evitare che scattasse l’allarme.

Un addetto alla sicurezza, però, si è reso conto di quanto stesse accadendo e il 41enne, vistosi scoperto, si è dato alla fuga spintonando la responsabile del negozio. L’addetto lo ha intercettato e placcato a terra in via Roma, dove nel frattempo è giunta anche la pattuglia dei carabinieri della Stazione di "Cagliari-Stampace".

I militari hanno anche trovato e sequestrato la tenaglia utilizzata per forzare le placche di plastica sugli indumenti in vendita. La donna è stata refertata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con dieci giorni di prognosi. Sull'uomo grava ora un'imputazione per rapina impropria, sta attendendo l'udienza di convalida dell'arresto all'interno di una camera di sicurezza nella caserma di Via Nuoro.

(Unioneonline/D)

