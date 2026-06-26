Mentre era fuori casa ha ricevuto una notifica sullo smartphone: qualcuno sta entrando in casa. Dunque si è immediatamente collegato, grazie all’impianto di domotica, alle telecamere di sorveglianza, assistendo in tempo reale all'intrusione di un uomo nel suo appartamento. E, a quel punto, è scattata la segnalazione al 112.

Sul posto sono dunque intervenuti i militari, che hanno colto sul fatto il ladro: un disoccupato di 38 anni già noto alle forze di polizia. Addosso gli sono stati trovati un passamontagna e un mazzo di chiavi che aprivano perfettamente la porta d'ingresso dell'abitazione scelta per il colpo. I successivi accertamenti hanno portato a scoprire il motivo: le chiavi utilizzate per l'accesso abusivo erano quelle legittimamente custodite dall'addetta alle pulizie che si occupava della cura dell'immobile. E il 38enne, approfittando del legame di conoscenza con la donna, era riuscito a impossessarsene a sua insaputa.

Alla fine l’uomo è stato dichiarato in arresto con l'accusa di violazione di domicilio.

(Unioneonline)

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