Lo hanno visto aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i veicoli parcheggiati in piazza Marco Polo, a Cagliari. Era a bordo di una bicicletta di valore, così i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno deciso di fermarlo per vederci chiaro.

Il giovane, algerino di trent’anni senza fissa dimora, aveva appena rubato la bici da un camper di proprietà di un 76enne originario di Cagliari ma residente a Venezia.

Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre l’algerino è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline)

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