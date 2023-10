Un 38enne di Villamassargia, domiciliato a Cagliari e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato ieri dai carabinieri per furto aggravato e ricettazione.

L’uomo è stato identificato come il responsabile del furto compiuto il 4 settembre al tennis Club di Monte Urpinu, gestito da una cooperativa sociale, e del furto in casa di un 93enne residente nel capoluogo. In quest’ultima occasione, a sparire era stato un computer portatile in uso all’anziano, che è stato ritrovato a casa del 38enne.

L’identificazione dell’uomo quale autore del furto a Monte Urpinu è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

