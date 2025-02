Come altre diocesi italiane, anche Cagliari oggi, alle 19, ha organizzato un momento di preghiera per la salute di Papa Francesco che sarà guidato dall'arcivescovo e dal segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi.

«Stasera ci raccoglieremo in preghiera - afferma monsignor Baturi - uniti invocheremo il Signore per la salute del Santo Padre. Il Papa vuole che la sua vita sia pubblica, la sua fragilità conosciuta. Offrire la malattia agli altri unisce in una comunione di affetto. In ogni ospedale vorrei ci fosse un abbraccio d'amore per tutte le persone ferite o toccate dalla malattia. La vita merita di essere vissuta anche nella sofferenza. Mi piace anche ricordare quanto Cagliari sia sempre stata importante per il Papa: mi ha sempre detto che i sardi hanno una forza speciale. Usiamola nella tenerezza per pregare per il Santo Padre».

La preghiera verrà trasmessa in diretta anche sui canali social della Diocesi.

A ROMA – Alle 21, invece, è in programma il rosario in Piazza San Pietro a Roma che sarà guidato dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Iniziativa destinata a ripetersi anche nei giorni successivi. «Da questa sera - riferisce infatti una nota del Vaticano - i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre». « un modo di manifestare la vicinanza della Chiesa al Papa e ai malati», le parole del direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

(Unioneonline/v.l.)

