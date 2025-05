Notte di botte e sangue a Cagliari. Poco prima della mezzanotte nella zona di piazza del Carmine è scoppiata una rissa tra due gruppi di nordafricani. Il bilancio provvisorio parla di un ferito con una coltellata e di un fermato.

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Ma è certo che le strade del centro sono state illuminate dai lampeggianti delle auto di polizia, carabinieri e da quelli delle ambulanze.

I tafferugli sarebbero iniziati in via Sassari, dove i rivali hanno iniziato a fronteggiarsi. Uno dei partecipanti è stato raggiunto da almeno un fendente al fianco: trasferito al Santissima Trinità dal 118, non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto la violenza non si è fermata. Mentre nella zona accorrevano le forze dell’ordine, alcuni si sono dileguati mentre il presunto accoltellatore è stato fermato in via Crispi, circondato da carabinieri e agenti di polizia: portato in caserma, è stato sentito dai militari.

Intanto, fanno sapere dall’Arma, sono stati avviati approfonditi accertamenti investigativi per ricostruire la dinamica dell’episodio e per identificare tutti i soggetti coinvolti, anche con l’aiuto delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza della zona.

L’attività investigativa proseguirà nelle prossime ore.

«Ormai succede tutti i giorni, dopo le 20», commenta sconsolato un dipendente di una pizzeria che si affaccia sulla strada, «è un covo di disperati».

Marco Scano/Enrico Fresu

