È in programma per martedì 14 marzo in viale Trieste a Cagliari l’intervento dei tecnici di Abbanoa in preparazione dei lavori di risanamento dell’intera condotta idrica che verranno eseguiti nelle prossime settimane.

Nel dettaglio, verrà realizzato un primo pozzetto d’ispezione. Durante le operazioni, informa l’azienda, dalle 8 alle 18 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle zone di viale Triste, piazza del Carmine, via Maddalena, via Sassari e il tratto di via Roma lato stazione.

Grazie a un investimento di circa un milione e mezzo di euro, ottenuti dai Fondi europei “Fsc” per lo Sviluppo e la Coesione, l’intero tratto da piazza del Carmine a piazzale Trento sarà interessato da un intervento di relining, una particolare tecnica che consente di risanare le vecchie condotte inserendo al loro interno una guaina in materiale ultraresistente e che permette di operare dal pozzetto d’ispezione senza dover effettuare scavi impattanti.

