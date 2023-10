Via ai lavori di pulizia a Cagliari nella storica Villa di Tigellio. Portati via in tre giorni interi camion di spazzatura.

«Felice per quest’opera di preziosa tutela della storia e del patrimonio cittadino» le parole di Marcello Polastri, autore con la collega Loredana Lai di un’interrogazione al sindaco Truzzu e all’assessore Picciau, corredata da tante immagini sul degrado che affliggeva questa importante testimonianza della Cagliari romana.

«Lieto che i nostri appelli abbiamo consentito - precisa Polastri - di portare via tantissimi rifiuti ed erbacce infestanti. Tra i rovi, che rappresentavano un elevato rischio incendio - precisa il consigliere - anche sacchi di spazzatura lanciati da maleducati e portati via a spese della collettività».

«Ringrazio gli Assessorati del Comune di Cagliari per le azioni intraprese e le risorse dedicate - conclude Polastri - coltivando la speranza di vedere ben presto questo sito restituito pienamente ai visitatori e fruibile per i turisti».

