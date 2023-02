È cambiata la segnaletica, sono stati stravolti i sensi di marcia, intorno tutto sta cambiando. Loro no, restano sempre lì, da mesi.

Le transenne nella parte bassa di via Sassari, a ridosso dell’incrocio con viale La Playa, a Cagliari, erano state piazzate per circondare la copertura di un tombino sconnessa e pericolosa per auto e pedoni in transito.

Chi sperava si trattasse di una soluzione provvisoria è rimasto deluso: rimangono buco nell’asfalto e transenne, con annessi cartelli che segnalano il pericolo.

Intanto gli operai del Comune sono intervenuti per tracciare i nuovi parcheggi e la segnaletica orizzontale, dopo il cambio del senso di marcia nella strada.

Ora le transenne sono proprio nel punto di svolta dei bus dell’Arst dirette verso la vicina stazione di piazza Matteotti. E rendono difficile la manovra.

Quello in via Sassari potrebbe essere un intervento utile per testare l’efficacia del servizio di Global service per la manutenzione delle strade, presentato proprio ieri in Comune: si ripara il manto stradale e si tolgono le transenne (qui la notizia).

