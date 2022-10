Il taglio dei dieci pini in viale Buoncammino, a Cagliari, eseguito nel settembre 2020, costa un decreto penale di condanna alle quattro persone che, in qualche modo, avevano avuto un ruolo in quella iniziativa. Si tratta di dirigenti comunali e impresario, ai quali il gip di Cagliari ha inflitto un’ammenda di diverse migliaia di euro.

La Procura contestava loro la realizzazione di interventi senza il via libera paesaggistico (arrivato tuttavia in seguito) e l’alterazione delle bellezze naturali vincolate. La vicenda aveva suscitato un vespaio di polemiche e sollevato le proteste degli ambientalisti.

Gli indagati tramite i loro avvocati hanno fatto ricorso e adesso la loro posizione passerà al vaglio del giudice delle udienze preliminari.

I dettagli su L’Unione Sarda domani in edicola

© Riproduzione riservata