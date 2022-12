Mattinata difficile sul fronte del traffico per chi deve viaggiare tra Cagliari e Quartu. In viale Marconi, direzione Cagliari, si sono formate lunghe code. E non va meglio in via Mercalli, sulla strada che costeggia lo stagno di Molentargius, in direzione Quartu: la fila inizia dallo svincolo di Genneruxi e arriva fino all’immissione che si trova subito prima di Is Pontis Paris.

Al comando di via Crespellani della polizia locale di Cagliari non risulta alcun incidente. Quindi la causa della paralisi potrebbe essere “solo” una enorme mole di auto che si è riversata sull’asse viario che collega la prima e la terza città della Sardegna.

L’ultimo scontro risale a questa mattina, ma è avvenuto prima delle 10: ad avere la peggio una ragazza che viaggiava in sella a uno scooter, che ha sbattuto su un’auto. Niente di grave, comunque: solo disagi per la viabilità. Comunque minori rispetto a quelli che si stanno registrando nel primissimo pomeriggio.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata