l’incidente
31 marzo 2026 alle 09:19
Cagliari, quarantenne travolto da un’auto sulla 195 racc: è graveL’uomo, investito intorno alle 5 del mattino, è stato ricoverato in codice rosso al Brotzu
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Grave incidente sulla 195 racc nel territorio di Cagliari.
Intorno alle 5 del mattino è stato investito un pedone, un uomo di circa 40 anni, da un’auto che procedeva in direzione Cagliari centro.
Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Brotzu in seguito ai traumi riportati. Le sue condizioni sarebbero gravi.
Da ricostruire la dinamica dell’impatto, i rilievi sono della Poliza locale
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