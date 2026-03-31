Grave incidente sulla 195 racc nel territorio di Cagliari.

Intorno alle 5 del mattino è stato investito un pedone, un uomo di circa 40 anni, da un’auto che procedeva in direzione Cagliari centro.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Brotzu in seguito ai traumi riportati. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Da ricostruire la dinamica dell’impatto, i rilievi sono della Poliza locale

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