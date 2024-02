Sono state premiate a Palazzo Baccareda le migliori “Vetrine in rosso” che hanno partecipato al concorso del comune di Cagliari per sensibilizzare la comunità sul dramma della violenza contro le donne.

La giuria popolare e tecnica ha esaminato gli allestimenti delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, valutando criteri come l'originalità, l'efficacia del messaggio e l'impatto visivo.

A primeggiare è stata "Le delizie” di Piras Roberto, seguita da Rolla srl al secondo posto e Farmasinara al terzo. Euroottica ha invece ricevuto una menzione speciale «per l'attualità ed efficacia del messaggio espresso». L'arte delle 'Vetrine in rosso", fanno sapere dal Comune, si è rivelata dunque «un modo potente per coinvolgere la città nella lotta contro la violenza di genere, trasformando gli esercizi commerciali in veri e propri veicoli di messaggi di solidarietà e consapevolezza».

