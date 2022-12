Dopo essere risultato positivo all’alcol test, durante un controllo da parte dei carabinieri a Cagliari, si è allontanato per raggiungere il centro della strada. I militari del Radiomobile sono riusciti a bloccarlo nonostante i tentativi dell’uomo di divincolarsi.

L’episodio, concluso col ritiro della patente e una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol e resistenza a pubblico ufficiale, è avvenuto ieri. Protagonista un 49enne di Selargius fermato per le verifiche allestite dai carabinieri in viale Elmas.

Era a bordo della sua auto ed è stato sottoposto al test etilometrico che ha mostrato un tasso pari a 1,75 g/l.

È stato a quel punto che ha cominciato ad andare verso il centro della carreggiata, ma è stato fermato anche grazie all’intervento di una seconda pattuglia.

Effettuata una seconda prova, il tasso alcolemico è risultato superiore a quello del primo rilevamento.

