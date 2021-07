Avrebbe dovuto restare in quarantena perché trovato positivo al Covid. Invece se ne andava tranquillamente in giro in auto sul litorale. Per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Protagonista della vicenda un giovane di 29 anni, fermato dai carabinieri per un controllo.

Nel corso degli accertamenti i militari hanno appurato che dal 18 luglio scorso il giovane avrebbe dovuto restare in isolamento, come da disposizioni dell’Ats. Disposizioni che aveva però violato, nonostante i rischi di trasmettere il contagio.

Per questo, dopo l’identificazione, è scattata la segnalazione alle autorità competenti.

