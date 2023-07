Ha visto un ladruncolo in azione, lo ha affrontato e dopo aver subito un pugno lo ha steso, bloccandolo fino all'arrivo della Polizia. Un portinaio è stato il protagonista di quanto accaduto ieri sera in via Alghero a Cagliari.

In manette un 60enne con diversi precedenti: è accusato di tentata rapina aggravata e nel processo per direttissima di stamattina ha patteggiato una pena di un anno e dieci mesi con la condizionale.

L'uomo, come ricostruito dagli agenti delle volanti, si è intrufolato in un palazzo di via Alghero raggiungendo la portineria per arraffare qualcosa ma è stato sorpreso dal portinaio: per scappare lo ha colpito con un pugno ma a sua volta è stato steso e bloccato fino all’arrivo dei poliziotti.

I due sono poi finiti in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione: se la caveranno con dieci giorni di cure.

