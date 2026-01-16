Polpette ed esche potenzialmente avvelenate abbandonate sui marciapiedi, ai bordi delle strade e tra l’erba delle aiuole. È questa la situazione allarmante che, da giorni, sempre più cittadini stanno segnalando a Cagliari, tra rabbia e forte preoccupazione per la sicurezza degli animali. Un quadro che ha spinto l’Amministrazione comunale a intervenire, avviando controlli e verifiche e mettendo in campo un piano ad hoc per arginare e contrastare un fenomeno che appare in preoccupante crescita sul territorio cittadino.

Su impulso del sindaco Massimo Zedda, il Comune di Cagliari è sceso subito in campo. L’Assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, con delega alla tutela degli animali, ha attivato immediatamente un tavolo di coordinamento coinvolgendo tutti gli organi competenti e gli enti interessati. La riunione, diretta e coordinata dall’assessora Luisa Giua Marassi, si è svolta alla presenza del dirigente comunale Raffaele Sundas, della veterinaria Gianna Coppa, del comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo, della maggiore Gesuina Olmetto, della Garante comunale degli animali Francesca Alba e della collaboratrice Francesca Cogoni. Al termine dell’incontro sono state definite le azioni operative da mettere in campo ed è stato elaborato un protocollo guida destinato alla cittadinanza, con indicazioni chiare sui comportamenti da adottare in caso di ritrovamenti sospetti.

Nel frattempo, gli uffici comunali, in stretto raccordo con la Asl 8 di Cagliari, hanno avviato tutte le verifiche e gli accertamenti necessari. Non appena saranno disponibili gli esiti delle analisi, l’Amministrazione procederà con gli interventi opportuni per la tutela degli animali e per l’eventuale individuazione dei responsabili. «Voglio rassicurare la popolazione – ha dichiarato l’assessora Giua Marassi – che, a fronte di un rischio al momento solo ipotetico, verrà fatto tutto il possibile per garantire l’incolumità e la sicurezza dei nostri animali, dai cani ai gatti fino agli uccelli. Qualora i sospetti dovessero essere confermati, saranno individuati gli eventuali responsabili di queste intollerabili nefandezze».

Dal Comune inoltre l’invito alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente alla Polizia Locale, telefonando al numero 070 533533, attivo 24 ore su 24, qualsiasi presenza anomala o potenzialmente pericolosa. Nel caso in cui le verifiche dovessero confermare la presenza di sostanze nocive – ribadisce l’Amministrazione – le aree interessate saranno immediatamente transennate e segnalate, così da consentire le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza di animali e persone.

