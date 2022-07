Demolizioni e ricostruzione a Cagliari in piazza Granatieri di Sardegna. Nell'area tra Is Mirrionis e San Michele il Comune di Cagliari ha previsto un innovativo intervento di riqualificazione urbana. Cambierà quasi tutto: nuova veste alle abitazioni, modifiche alla viabilità e differente sistemazione degli spazi del quartiere.

"Questo - ha confermato il sindaco Paolo Truzzu - è uno dei più importanti tra gli interventi che abbiamo a disposizione per trasformare il volto della città. Va sottolineato che è stata adottata una nuova tipologia di intervento, con la costruzione di nuove palazzine dove trasferire i residenti, sempre all'interno del quartiere, in attesa che le vecchie vengano demolite e rifatte".

Cambierà la fisionomia della piazza, ha spiegato Truzzu "perché oggi con i soli due accessi è poco frequentabile dagli esterni".

IL PROGETTO – Chiusa la fase preliminare, da oggi inizia il percorso della progettazione esecutiva che poi porterà alla gara per l'aggiudicazione dei lavori. I tempi sono ancora in via di definizione. "Questo è un nuovo modo di intendere la progettazione - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Gabriella Deidda - e mi auguro che questo sia un progetto pilota da rifare in altre zone della città. Andiamo ad aprire alla città un quartiere che adesso è molto chiuso. Niente mura di recinzione ma spazi comuni che potranno essere vissuti anche da chi non risiede nel quartiere. Speriamo che i residenti facciano loro questo progetto perché senza il rispetto degli spazi comuni, tutto diventa più complicato".

Ora si passerà alla progettazione definitiva: potrebbe essere pronta entro la fine dell'anno in modo da far partire la gara e successivamente i lavori.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata