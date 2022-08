Due cagliaritani rispettivamente di 50 e 42 anni sono stati arrestati a Cagliari dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia per il reato di furto in concorso.

I due, noti alle forze dell’ordine e domiciliati nella struttura Caritas di Viale Ciusa, "Villa Asquer”, hanno rubato un decespugliatore dal cortile di un’abitazione con una canna da pesca.

A seguito della segnalazione del furto, i militari sono intervenuti in Via Lungo Saline, angolo via Gorgona, dove hanno trovato i due malviventi.

Quindi hanno rinvenuto sul luogo del furto, in Via dei Villini, una robusta canna munita di gancio in ferro ad una estremità, utilizzata proprio per “pescare” il decespugliatore, poi riconsegnato alla proprietaria.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata