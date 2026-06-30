Dopo aver perso il treno avrebbe preteso dalla biglietteria il rimborso del titolo di viaggio sbattendo violentemente i pugni contro la vetrata che protegge le casse. Poi all’arrivo dei carabinieri si sarebbe scagliato contro di loro.

Un impiegato di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cagliari intervenuti alla stazione dei treni di piazza Matteotti dopo essere stati allertati dal personale della biglietteria. L'uomo avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità per poi scagliarsi improvvisamente contro i militari rivolgendo loro ingiurie e spintonandoli nel tentativo di sottrarsi al controllo, prima di essere definitivamente bloccato.

Il 33enne è stato arrestato con l'accusa dei reati di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, nonché per il rifiuto di indicazione della propria identità personale.

(Unioneonline/A.D)

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