Ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata danneggiando quattro vetture in sosta. L’incidente, per fortuna senza feriti, è avvenuto stamattina in via Nuoro a Cagliari proprio davanti alla caserma dei carabinieri.

Il conducente dell’utilitaria nel percorrere la strada, forse per un momento di distrazione, ha toccato un veicolo parcheggiato: la vettura si è rovesciata finendo addosso ad altre tre auto.

La persona alla guida non ha riportato ferite. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. Il tratto di via Nuoro è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi e lo spostamento dei mezzi coinvolti nell’incidente.

