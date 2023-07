Stavano facendo il classico riposino pomeridiano, quando all’improvviso hanno sentito dei rumori in casa. E così hanno scoperto due estranee che si aggiravano per le stanze dopo essersi introdotte furtivamente nell’abitazione per fare razzia.

È successo ieri a Cagliari, nella centralissima via Dante.

Dopo essere state scoperte le due donne si sono date alla fuga, ma una è caduta ed è stata fermata dai proprietari della casa, mentre l’altra è riuscita a dileguarsi.

Dopo l’allarme sul posto è intervenuta la Polizia di Stato: gli agenti hanno tratto in arresto la donna fermata – una 32enne – e hanno avviato le indagini per riuscire a rintracciare anche la sua complice.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata