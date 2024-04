Passaggio di consegne in Capitaneria questa mattina a Cagliari. Nella sede di via dei Calafati il contrammiraglio Mario Valente ha tenuto il suo discorso di saluto alla città. Lascia l'incarico dopo oltre tre anni. Al suo posto è arrivato dalla direzione marittima di Genova, il capitano di vascello Giovanni Stella: per lui un ritorno in Sardegna dopo l'incarico anni fa a Porto Torres. Valente si è soffermato su alcuni temi, come la riqualificazione del water front del porto di Cagliari e delle aree costiere e i rapporti con tutte le istituzioni regionali e cittadine.

Presenti alla cerimonia la governatrice Alessandra Todde, il sindaco di Cagliari uscente Paolo Truzzu e i vertici delle forze dell'ordine. «Mi sembra doveroso annoverare quanto sviluppato con il Comune di Cagliari sulla riqualificazione di aree costiere e sulla sistemazione amministrativa di tutto il litorale - ha sottolineato Valente -. Cagliari ha un water front unico che con intelligenza il Comune e l'Autorità portuale hanno saputo riqualificare e migliorare avvalendosi del contributo della Capitaneria di porto».

Il nuovo comandante Stella, in riferimento a Cagliari, ha parlato di una «realtà marittima e portuale di notevole rilevanza strategica per l'economia marittima. Sono ben conscio degli impegni che mi attendono, ma sono consapevole che per affrontarle potrò contare su un ottimo equipaggio». Dal mare nuove opportunità per il capuologo e la Sardegna. «Ci sono dei nuovi progetti all'orizzonte, delle risorse da mettere in campo - ha annunciato la presidente Todde a margine del passaggio di consegne - Ho molta fiducia che con la Marina Militare anche la città di Cagliari potrà trovare nuovi volani di economia sviluppando degli attrattori. Da questo punto di vista non ho dubbi che la Regione, il Governo e la Marina Militare lavoreranno insieme per il bene della città e per il bene della Sardegna».

