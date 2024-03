Ha minacciato il portiere del B&B, di cui lui stesso era ospite, con un coltello chiedendogli soldi.

Ad allertare la Polizia è stato il titolare della struttura, ubicata nel centro di Cagliari: un suo dipendente addetto alla reception, ha raccontato, era sotto minaccia di un uomo armato di coltello che pretendeva del denaro.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno ricostruito la vicenda: un 32enne con precedenti di polizia, ospite da qualche tempo del B&B, ha chiesto del denaro al dipendente in servizio alla portineria. Al suo rifiuto ha estratto un coltello, il portiere in risposta lo ha colpito con un pugno al volto e lo ha messo in fuga.

Il 32enne, dopo essere stato soccorso da personale medico, è stato arrestato per tentata rapina e portato in carcere a Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/D)

