Ieri sono stati i semafori non sincronizzati e gli operai impegnati per rifare la segnaletica a mandare in tilt il traffico tra piazza Matteotti e il Lungomare 11 settembre (via Roma lato porto), a Cagliari. Stamattina gli automobilisti sono rimasti intrappolati nel caos, con lunghe file d'auto fino a via Riva di Ponente - in ingresso alla città - a causa dei lavori in corso tra piazza Deffenu e l'inizio di viale Colombo: interventi sui tombini da mettere a livello con la strada.

È bastato poco per paralizzare la viabilità: il restringimento della carreggiata prima della rotonda per il Molo Ichnusa ha creato dei forti rallentamenti e soprattutto nelle ore di punta i disagi sono stati enormi.

Sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale per capire se i lavori fossero urgenti e da svolgere proprio durante la giornata o se si possano rinviare. Ovviamente con via Roma lato portici chiusa oramai da mesi per il cantiere che va avanti a singhiozzo, è inevitabile che il traffico nella zona in caso di intoppi vada in forte sofferenza.

In mattinata ci sono stati anche dei rallentamenti sull'asse mediano per un'auto ferma per un guasto. Si sono così formate lunghe file d'auto in direzione Poetto.

Ieri i problemi maggiori si sono registrati per un mal funzionamento dell'impianto semaforico in piazza Matteotti e per il rifacimento della segnaletica. E sull'asse mediano ieri ci sono stati due tamponamenti: coinvolte diverse auto e i disagi sono stati enormi.

