Torna in cella l'uomo accusato dell’omicidio di Venerato Sardu che, pochi giorni fa, era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Era stato autorizzato a spostarsi da Sestu, dove aveva l'obbligo di dimora in sostituzione della custodia cautelare in carcere, sino a Cagliari per partecipare all'udienza preliminare in cui è stato rinviato a giudizio per il delitto di Sardu, proprietario dell'appartamento di via Ogliastra, a Cagliari, che gli aveva dato lo sfratto perché non pagava l'affitto.

Ma Fabrizio Congiu, 53 anni, all'udienza non si è presentato, al contrario è stato visto girovagare per la città sino a via Quirra dove poi è stato fermato dai carabinieri. Ai militari non ha dato una spiegazione della sua presenza in quel luogo col risultato che il giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani ha immediatamente deciso di revocare l'obbligo di dimora e rimandarlo in carcere, dove attenderà l'avvio del processo in Corte d’assise previsto per il 17 aprile.

Fabrizio Congiu, all’epoca senza fissa dimora, è accusato di aver ucciso il 16 febbraio 2023 il proprietario di casa 75enne aggredendolo nell'appartamento al piano terra di una palazzina di sua proprietà, in via Ogliastra. Gli investigatori erano arrivati a Congiu perché in camera da letto era stata trovata una microtelecamera che aveva ripreso il delitto.

© Riproduzione riservata