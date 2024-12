Una nuova opportunità per chi cerca lavoro e vuole mettersi in gioco arriva a Cagliari. Leroy Merlin, colosso specializzato nel miglioramento della casa, ha annunciato l’assunzione di oltre 100 figure professionali in vista dell’apertura del suo nuovo punto vendita. Un segnale positivo per il mercato del lavoro locale, con un ventaglio di ruoli che spaziano dai venditori specializzati agli addetti alla logistica fino ai manager delle vendite.

Il nuovo store offre non solo un impiego, ma anche prospettive di crescita. I futuri dipendenti lavoreranno su turni programmati di cinque giorni settimanali e potranno accedere a benefit aziendali, premi legati ai risultati e programmi di formazione continua. Le posizioni aperte coprono diverse aree di competenza: si cercano venditori specialisti di soluzioni per la casa con esperienza diretta nel rapporto con i clienti, addetti alla logistica con competenze nel settore della grande distribuzione e manager delle vendite con spiccate capacità di leadership e decision-making.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità rilevante per il territorio sia per chi è in cerca di una prima occupazione sia per chi desidera una nuova sfida professionale. Leroy Merlin offre un ambiente dinamico con reali possibilità di carriera interna, mirando a formare una squadra solida e motivata.

Per chi fosse interessato a candidarsi, ulteriori informazioni sui requisiti e le modalità di invio del curriculum sono disponibili direttamente sul sito dell’azienda.

