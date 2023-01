Il mercato comunale di via San Benedetto a Cagliari avrà un nuovo volto.

Nel frattempo i 220 commercianti titolari dei box dovranno trasferirsi in una struttura provvisoria di piazza Amedeo Nazzari che il Comune dovrà allestire entro l’estate.

Il Pnrr ha stanziato 41 milioni di euro per ristrutturare da cima a fondo lo storico mercato cittadino, il più grande della Sardegna.

Per realizzare gli imponenti lavori di rifacimento saranno necessari quattro milioni. Durante questo periodo i 220 titolari delle rivendite dei reparti pesce, carni, frutta e verdura si trasferiranno nell’edificio provvisorio di piazza Nazzari, a poche decine di metri dalla storica sede del mercato.

A marzo saranno aperte le buste e solo allora si conosceranno le offerte delle imprese sia per il nuovo mercato di San Benedetto che per la struttura che dovrà consentire a commercianti e clienti di non rinunciare a questo storico punto vendita nel tempo necessario ai lavori.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata