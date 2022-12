La Polizia di Stato di Cagliari ha implementato il servizio di ricezione delle pratiche di rilascio di passaporto, per far fronte alle esigenze dei cittadini, considerata la sempre maggiore richiesta del documento di espatrio, in vista anche delle prossime partenze in occasione delle festività.

L’operatività dello sportello nella Divisione Polizia Amministrativa è stata ampliata ad un giorno in più alla settimana, il sabato, in cui sarà possibile prenotare un appuntamento sempre tramite il portale passaporti www.passaportionline.poliziadistato.it.

In quel giorno l’ufficio passaporti della Questura metterà a disposizione 60 posti che gli utenti potranno prenotare ogni sabato, a partire dalle 12:30, per il sabato successivo.

Inoltre, alle 13:45 dal lunedì al venerdì l’ufficio passaporti aprirà l’agenda ad ulteriori posti che l’utente potrà prenotare quotidianamente per il giorno successivo.

Le urgenze per motivi di salute, studio o lavoro potranno essere sempre e in ogni caso segnalate tramite mail all’indirizzo pec ammin.quest.ca@pecps.poliziadistato.it (da lunedì 12 dicembre 2022 sarà attivo il nuovo indirizzo PEC dipps118.00N0@pecps.poliziadistato.it).

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata